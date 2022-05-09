TFF'den flaş Arda Kardeşler kararı! Beşiktaş Fenerbahçe maçında...

Türkiye Futbol Federasyonu, hakem Arda Kardeşler'e soruşturma açıldığını duyurdu! TFF'den yapılan açıklamada, "Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 36. haftasında oynanan Beşiktaş-Fenerbahçe müsabakasının hakemi Arda Kardeşler'in para atışını TFF ve MHK'nin bilgisi ve onayı olmayan bir şekilde gerçekleştirdiği kamuoyuna yansımıştır." ifadelerine yer verildi.

Süper Lig Haberleri Yayın Tarihi: 09.05.2022- 14:10 Güncelleme Tarihi: 09.05.2022- 14:20