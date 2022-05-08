Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe derbi maçında karşı karşıya geldi.
Siyah beyazlılar maça, Ersin, Serdar, Welinton, Umut, Kenan, Josef, Emirhan, Rıdvan, Ghezzal, Larin ve Batshuayi 11'iyle başladı.
Sarı lacivertliler ise Altay, Sangare, Tisserand, Novak, Ferdi, Gustavo, Mert Hakan, İrfan, Zajc, Rossi ve Serdar 11'iyle sahada yer aldı.
Zorlu mücadelede Fenerbahçe, 6. dakikada Novak'ın attığı golle 1-0 öne geçti.
Bu golün hemen ardından Beşiktaş, Fenerbahçe karşısında penaltı kazandı. PenaltIyı kullanan Batshuayi topu direğe nişanladı.
Siyah beyazlılar 29. dakikada Kenan Karaman'ın yerde kalması sonucu bir penaltı daha kazandı.
Bu penaltıyı 31. dakikada Ghezzal gole çevirdi ve skor 1-1'e geldi.
Karşılaşmada başka gol olmadı Beşiktaş ile Fenerbahçe derbi maçında 1-1 berabere kaldı.
Bu skorla Beşiktaş, 55 puanla 7. sırada kalırken, Fenerbahçe ise 69 puanal 2. sırada yer aldı.