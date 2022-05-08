Beşiktaş 1-1 Fenerbahçe (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Süper Lig’in 36. haftasında Beşiktaş sahasında Fenerbahçe'yi konuk etti. Dev derbi kıyasıya çekişmeye sahne oldu. Zorlu mücadelede kazanan çıkmadı ve maç 1-1 beraberlikle sonuçlandı. Siyah beyazlıların golünü Rachid Ghezzal penaltıdan atarken, sarı lacivertlilerin sayısı Novak'tan geldi.

Süper Lig Haberleri Yayın Tarihi: 08.05.2022- 21:00 Güncelleme Tarihi: 08.05.2022- 21:13