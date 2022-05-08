Altay 1-1 Giresunspor (MAÇ SONUCU-ÖZET)
Süper Lig'in 36. haftasında Altay sahasında Giresunspor ile karşı karşıya geldi. İzmir'de karşılıklı gollerin atıldığı mücadele 1-1 sona erdi. Altay'ın golünü Kappel, Giresunspor'un golünü ise Umut Nayir kaydetti.
Süper Lig Haberleri Yayın Tarihi: 08.05.2022- 17:51 Güncelleme Tarihi: 08.05.2022- 18:16
Altay'ın golünü Kappel, Giresunspor'un golünü ise Umut Nayir kaydetti.
Bu sonucun ardından daha düşmesi kesinleşen Altay 34, Giresunspor 44 puana yükseldi.
Süper Lig'de gelecek hafta Altay Trabzonspor deplasmanına çıkacak. Giresunspor ise sahasında Başakşehir'i konuk edecek.