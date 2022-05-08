Süper Lig’in 36. haftasında Beşiktaş sahasında Fenerbahçe'yi konuk ediyor. Dev derbide iki takım da 3 puanın sahibi olmak istiyor. Zorlu derebiyi Arda Kardeşler yönetiyor. Müsabakanın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe derbi maçında karşı karşıya geliyor. Zorlu mücadelenin canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...

BEŞİKTAŞ - FENERBAHÇE DERBİSİNİN 11'LERİ:

Beşiktaş: Ersin, Serdar, Welinton, Umut, Kenan, Josef, Emirhan, Rıdvan, Ghezzal, Larin, Batshuayi.

Fenerbahçe: Altay, Sangare, Tisserand, Novak, Ferdi, Gustavo, Mert Hakan, İrfan, Zajc, Rossi, Serdar.

BEŞİKTAŞ - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Beşiktaş - Fenerbahçe maçı 8 Mayıs Pazar günü saat 19:00'da başladı ve beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanıyor.

BEŞİKTAŞ - FENERBAHÇE MAÇININ HAKEMİ KİM?

Beşiktaş - Fenerbahçe maçını Arda Kardeşler yönetiyor.

SİYAH BEYAZLI EKİBİN HEDEFİ 3 PUAN

Kara Kartal, ezeli rakibini mağlup ederek Avrupa iddiasını sürdürmek istiyor. Süper Lig'in 36. haftasında Fenerbahçe'yi konuk eden Beşiktaş, sezonun son derbisinde taraftarlarını mutlu etmek istiyor. Geçtiğimiz hafta Kayserispor karşısında 1-0 geriye düşmesine karşın sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrılan ve birçok gol pozisyonundan da yararlanamayan siyah-beyazlılar, Fenerbahçe karşısında da direkt kaleye yönelen futbolunu sürdürecek.

Cezalı olan Montero ve Rosier'in yanı sıra sakatlıkları bulunan Gökhan Töre ve Mehmet Topal, bu maçta forma giyemeyecek. Bu isimlerin yanı sıra, babasının ameliyatı nedeniyle Hırvatistan'a giden ve henüz dönmeyen Domagoj Vida da maç kadrosunda yer almayacak bir diğer futbolcu.

FENERBAHÇE LİG İKİNCİLİĞİNİ SAĞLAMA ALMAK İSTİYOR

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasındaki derbide bugün deplasmanda Beşiktaş ile karşılaştı. Ligde önemli bir yükseliş yakalayan ve 11 maçlık yenilmezlik serisinde 31 puan toplayan sarı-lacivertli ekip, üst üste 7 maçını da kazandı.

Teknik Direktör İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe, haftaya 3. sıradaki Konyaspor'un 4 puan önünde 68 puanla girerken, derbiyi kazanarak hem galibiyet serisini sürdürmek, hem de lig ikinciliğinde yerini sağlamlaştırmayı hedefliyor.

BEŞİKTAŞ - FENERBAHÇE VODAFONE PARK'TA, 355. RANDEVUDA

Beşiktaş - Fenerbahçe karşılaşmalarında, Fenerbahçe 133, Beşiktaş 126 galibiyet aldı. 98 yıllık rekabette gol sayısında Fenerbahçe'nin 491-450 üstünlüğü bulunuyor. İki takım arasındaki 131 lig maçında Fenerbahçe 47, Beşiktaş ise 41 kez galip geldi.

İki ekip arasında 28 Kasım 1924'te Fenerbahçe'nin 4-0'lık galibiyetiyle başlayan 98 yıllık rekabette sarı-lacivertliler, rakibi karşısında galibiyet ve gol sayısı bakımından önde bulunuyor.

Geride kalan maçlarda Fenerbahçe 133, Beşiktaş 126 galibiyet aldı, 95 karşılaşmada ise taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamadı.

İki takım arasında geçen sezon oynanan maçları Beşiktaş mağlubiyet almadan tamamladı. Ligin ilk yarısında Kadıköy'de oynanan derbide Cyle Larin'in kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan Beşiktaş, rakibini Vincent Aboubakar, Necip Uysal ve Fabrice N'Sakala'nın golleriyle 4-3 yendi. Siyah-beyazlı takım, bu sonuçla 18 yıl sonra Kadıköy'den galibiyetle dönmeyi başardı.

Sezonun ikinci yarısında Vodafone Park'ta oynanan karşılaşma ise 1-1 beraberlikle tamamlandı. İki takım arasında bu sezonun ilk yarısında oynanan maç ise 2-2 eşitlikle sona erdi.