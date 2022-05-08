Süper Lig'in 36. haftasında Yeni Malatyaspor ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geliyor. Yeni Malatyaspor – Çaykur Rizespor maçının canlı anlatımını haberimizde bulabilirsiniz.

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 36. hafta mücadelesinde Yeni Malatyaspor ile Çaykur Rizespor kozlarını paylaşıyor. Yeni Malatyaspor – Çaykur Rizespor maçının canlı anlatımı aspor.com.tr'de...

YENİ MALATYASPOR – ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Saat 16:00'da başlayan Yeni Malatyaspor – Çaykur Rizespor maçı beIN Sports 3'den canlı yayınlanıyor. Mücadeleyi hakem Sarper Barış Saka yönetiyor.

İLK 11'LER

Yeni Malatyaspor: Abdulsamed, Muhammed, Barış, Campi, Gameli, Nshimirimana, Atakan, Rahman Buğra, Haqi, Mert, Tetteh

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Gökhan Gönül, Ponck, Emir Han, Eren, Phiri, Sabo, Deniz, Yusuf, Umar, Cisse