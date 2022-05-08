Spor Toto 1. Lig'de nefesler tutuldu! Kocaelispor, Bursaspor, Gençlerbirliği...

Spor Toto 1. Lig'de 36. hafta maçları nefesleri kesti. İlk iki sıradan Süper Lig'e çıkmayı garantileyen takımlar geçen hafta Ankaragücü ve Ümraniyespor olmuştu. Bu hafta ise play-off hattındaki son takım yarışında Tuzlaspor Eyüpspor'u mağlup etti. Düşme hattı ise adeta alev adı. Kocaelispor, Bursaspor, Boluspor, Gençlerbirliği ve Boluspor umutlarını son iki haftaya taşıdı.

Süper Lig Haberleri Yayın Tarihi: 08.05.2022- 19:02 Güncelleme Tarihi: 08.05.2022- 19:03