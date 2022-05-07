Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Demir Grup Sivasspor ile Kasımpaşa kozlarını paylaşıyor. Mücadelenin canlı anlatımı haberimizde...
SİVASSPOR KASIMPAŞA İLK 11'LER
Sivasspor: Muammer, Koray, Goutas, Camara, Ziya, Özkan, Cofie, Kerem Atakan, Kayode, Sefa, Yatabare.
Kasımpaşa: Erdem, Bruma, Donk, Hadergjonaj, Eren, Doğucan, Eysseric, Hajradinovic, Ben Ouanes, Fall, Muleka.
SİVASSPOR KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Sivasspor ile Kasımpaşa arasında oynanan maç saat 16.00'da başladı. Hakem Ali Şansalan'ın yönettiği mücadele beIN Sports 2'den canlı yayınlanıyor.