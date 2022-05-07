Adana Demirspor - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
Adana Demirspor ile Alanyaspor Süper Lig'in 36. haftasında mücadele edecek ve müsabakayı Ümit Öztürk yönetecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından araştırılmaya devam ediyor. Peki, Adana Demirspor - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte Adana Demirspor - Alanyaspor karşılaşmasının detayları...
Süper Lig Haberleri Yayın Tarihi: 07.05.2022- 11:00 Güncelleme Tarihi: 07.05.2022- 11:00
Adana Demirspor - Alanyaspor maçını canlı takip etmek için buraya tıklayabilirsiniz...
Süper Lig'in 36. haftasında heyecan devam ediyor. Adana Demirspor - Alanyaspor kritik maçta kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Adana Demirspor - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
ADANA DEMİRSPOR - ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Adana Demirspor - Alanyaspor maçı 7 Mayıs Cumartesi günü saat 19:00'da beIN SPORTS 2'de canlı yayınlanacak.