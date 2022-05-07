Adana Demirspor - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig

Adana Demirspor - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig

Adana Demirspor ile Alanyaspor Süper Lig'in 36. haftasında mücadele edecek ve müsabakayı Ümit Öztürk yönetecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından araştırılmaya devam ediyor. Peki, Adana Demirspor - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte Adana Demirspor - Alanyaspor karşılaşmasının detayları...

Süper Lig Haberleri Yayın Tarihi: 07.05.2022- 11:00 Güncelleme Tarihi: 07.05.2022- 11:00