Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 36. hafta mücadelesinde Adana Demirspor ile Alanyaspor kozlarını paylaşıyor. Adana Demirspor – Alanyaspor maçının canlı anlatımı aspor.com.tr'de...
ADANA DEMİRSPOR - ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Saat 19:00'da başlayan Adana Demirspor – Alanyaspor maçı beIN Sports 2'den canlı yayınlanıyor.
İLK 11'LER
Adana Demirspor: Muric, İsmail, Tayyip Talha, Samet, Rassoul, Gökhan, Sinan, Bjarnason, Yunus, Belhanda, Balotelli
Alanyaspor: Yusuf, Juanfran, Fatih, Milunovic, Awaziem, Borja, Fer, Umut, Efecan, Candeias, Diedhiou