Süper Lig'in 36. haftasında Adana Demirspor ile Alanyaspor karşı karşıya geliyor. Adana Demirspor – Alanyaspor maçının canlı anlatımını haberimizde bulabilirsiniz.

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 36. hafta mücadelesinde Adana Demirspor ile Alanyaspor kozlarını paylaşıyor. Adana Demirspor – Alanyaspor maçının canlı anlatımı aspor.com.tr'de...

ADANA DEMİRSPOR - ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Saat 19:00'da başlayan Adana Demirspor – Alanyaspor maçı beIN Sports 2'den canlı yayınlanıyor.

İLK 11'LER

Adana Demirspor: Muric, İsmail, Tayyip Talha, Samet, Rassoul, Gökhan, Sinan, Bjarnason, Yunus, Belhanda, Balotelli

Alanyaspor: Yusuf, Juanfran, Fatih, Milunovic, Awaziem, Borja, Fer, Umut, Efecan, Candeias, Diedhiou