Fatih Karagümrük - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig

Fatih Karagümrük - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig

Fatih Karagümrük ile Göztepe Süper Lig'in 36. haftasında mücadele edecek ve müsabakayı Mustafa Kürşad Filiz yönetecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından araştırılmaya devam ediyor. Peki, Fatih Karagümrük - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte karşılaşmanın detayları...

Süper Lig Haberleri Yayın Tarihi: 07.05.2022- 11:00 Güncelleme Tarihi: 07.05.2022- 11:00