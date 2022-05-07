Sivasspor - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig

Süper Lig'in 36. haftasında heyecan devam ediyor. Sivasspor ile Kasımpaşa kozlarını paylaşacak ve müsabakayı Ali Şenaslan yönetecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Sivasspor - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Süper Lig Haberleri Yayın Tarihi: 07.05.2022- 11:00 Güncelleme Tarihi: 07.05.2022- 11:00