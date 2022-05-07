Süper Lig'in 36. haftasında daha önce düşmesi kesinleşen Göztepe zorlu Karagümrük deplasmanına çıkıyor. Karagümrük - Göztepe maçının canlı anlatımına aspor.com.tr'den ulaşabilirsiniz.

Süper Lig'in 36. haftasında daha önce düşmesi kesinleşen Göztepe zorlu Karagümrük deplasmanına çıkıyor. Karagümrük - Göztepe maçının canlı anlatımına aspor.com.tr'den ulaşabilirsiniz.



FATİH KARAGÜMRÜK - GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fatih Karagümrük - Göztepe maçı beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanıyor.







FATİH KARAGÜMRÜK - GÖZTEPE MAÇI 11'LERİ



Fatih Karagümrük: Viviano, Biraschi, Burak, Luckassen, Caner, Jimmy, Biglia, Borini, Emre Mor, Ahmed Musa, Pesic

Göztepe: Arda, Kerim, Dino, Marko, Berkan, Atakan, Yalçın, Baku, Halil, Tijanic, Di Santo