Spor Toto Süper Lig'in 35. hafta karşılaşmasında Aytemiz Alanyaspor sahasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'la kozlarını paylaşıyor. Mücadelenin canlı anlatımı haberimizde...
ALANYASPOR YENİ MALATYASPOR İLK 11'LER
Alanyaspor: Yusuf, Efkan, Eduardo, Novais, Milunovic, Candeias, Emre, Juanfran, Borja, Furkan, Oğuz.
Yeni Malatyaspor: Abdulsamed, Yiğit, Philip, Buğra, Kenan, Barış, Tetteh, Jospin, Berat, Miraç, Dicko.
ALANYASPOR - YENİ MALATYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Alanyaspor - Yeni Malatyaspor maçı saat 16:00'da başladı ve beIN SPORTS 2'den canlı yayınlanıyor.