Giresunspor 2-0 Adana Demirspor (MAÇ SONUCU-ÖZET) - Giresun ligde kalmayı garantiledi
Süper Lig'in 35. haftasında Giresunspor sahasında Adana Demirspor'u 2-0 mağlup ederek ligde kalmaya garantiledi. Yeşil-beyazlıların gollerini Umut Nayir ve Serginho kaydetti.
Süper Lig Haberleri Yayın Tarihi: 29.04.2022- 22:23 Güncelleme Tarihi: 30.04.2022- 06:51
Yeşil-beyazlıların gollerini Umut Nayir ve Serginho kaydetti.
Giresunspor puanını 43 yaparken, Adana Demirspor 52 puanda kaldı.
Süper Lig'de gelecek hafta Giresunspor Altay deplasmanına konuk olacak. Adana Demirspor ise Alanyaspor'u evinde ağırlayacak.