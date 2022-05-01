Göztepe - Çaykur Rizespor maçı CANLI

Süper Lig'in 35. haftasında heyecan devam ediyor. Göztepe ile Rizespor, Gürsel Aksel Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Zorlu müsabakayı Volkan Bayarslan yönetecek. Küme düşme hattında bulunan iki takımın karşılaşmasında taraflar galibiyet alarak moral kazanmak istiyor. Karşılaşmanın canlı takibini haberimizden yapabilirsiniz.

Süper Lig Haberleri Yayın Tarihi: 01.05.2022- 20:28