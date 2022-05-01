Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Galatasaray, iç sahada Sivasspor ile kozlarını paylaştı.
Ligdeki son 2 maçını kazanan Cimbom, Sivasspor karşısında sahadan 3-2'lik mağlubiyetle ayrıldı.
Sarı-kırmızılı ekipte goller 10. ve 58. dakikada Bafetimbi Gomis'ten geldi.
Konuk ekibin gollerini ise 44. dakikada Yatabare, 49. dakikada Ulvestad ve 64. dakikada Ahmet Oğuz kaydetti.
Bu sonuçla birlikte Galatasaray 47 puanda kalırken Sivasspor ise 48 puana yükselerek rakibi geride bıraktı.
Galatasaray ligin 36. haftasında Başakşehir deplasmanına gidecek. Sivasspor ise evinde Kasımpaşa ile karşılaşacak.