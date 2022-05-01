Galatasaray - Sivasspor: 2-3 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Galatasaray evinde Sivasspor ile karşıya karşıya geldi. Heyecan dolu müsabakada Cimbom, rakibine diş geçiremedi ve müsabakadan 3-2'lik skorla mağlup ayrıldı. Sarı-kırmızılı biri penaltıdan olmak üzere 2 golü de Bafetimbi Gomis kaydederken Sivasspor'a galibiyeti getiren golleri ise Mustapha Yatabare, Fredrik Ulvestad ve Ahmet Oğuz attı. (GS spor haberi)

Süper Lig Haberleri Yayın Tarihi: 01.05.2022- 22:26 Güncelleme Tarihi: 01.05.2022- 22:31