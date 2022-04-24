Süper Lig'in 34. haftasında Başakşehir ile Hatayspor kozlarını paylaştı. Mücadelede gülen taraf 3-0'lık skorla ev sahibi ekip oldu.

Süper Lig'in 34. haftasında Başakşehir ile Hatayspor kozlarını paylaştı. Mücadelede gülen taraf 3-0'lık skorla ev sahibi ekip oldu.

Turuncu lacivertlilerin galibiyet golleri, 65. ve 89. dakikalarda Deniz Türüç ve 77. dakikada Mahmut Tekdemir'den geldi.

Bu sonuçla Başakşehir 57 puana yükselerek Avrupa yolunda önemli bir 3 puan aldı.

Hatayspor ise 49 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

12'nci dakikada Deniz Türüç'ün ceza sahasına gönderdiği topta Aleksic'in şutu az farkla auta çıktı.



33'üncü dakikada Lima'nın etkili ortasında Aleksic'in kafa vuruşunda kaleci Munir topu kornere çeldi.



34'üncü dakikada paslaşarak kullanılan korner atışında Lima'nın ortasında Duarte'nin kafa vuruşu direğin yanında auta çıktı.



Mücadelenin ilk yarsı 0-0 eşitlikle sonuçlandı.



58'inci dakikada Lobjanidze'nin sağ kanattan ceza sahasına girerek yaptığı sert ortada El Kaabi müsait pozisyonda topu auta attı.



65'inci dakikada Başakşehir maçta öne geçti. Lima'nın ortasında Sackey'in ters vuruşunda kaleci Munir'in topa müdahalesi yeterli olmadı. Deniz Türüç, önünde kalan topu ağlara gönderdi: 1-0.



77'nci dakikada Başakşehir farkı 2'ye çıkardı. Serdar Gürler'in sol kanattan ortasında Mahmut Tekdemir rakiplerinden sıyrılarak topu önüne aldı ve kaleci Munir'in sağından meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 2-0.



88'inci dakikada Deniz Türüç'ün kaleyi sol çaprazdan gören pozisyonda direk kaleye gönderdiği frikikte top, kaleci Munir'in bakışları arasında ağlarla buluştu: 3-0.



Mücadeleyi Medipol Başakşehir 3-0'lık skorla kazandı.

