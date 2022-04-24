Yeni Malatyaspor 2-3 Konyaspor (MAÇ SONUCU-ÖZET)
Süper Lig'in 34. haftasında Konyaspor deplasmanda daha önce düşmesi kesinleşen Yeni Malatyaspor'u 3-2 mağlup etti. Konyaspor'un gollerini Abdülkerim, Ahmed Hassan ve Skubic kaydetti. Ev sahibi takımın golleri ise Tetteh ve Dicko'dan geldi.
Süper Lig Haberleri Yayın Tarihi: 24.04.2022- 17:56
Konyaspor'un gollerini Abdülkerim, Ahmed Hassan ve Skubic kaydetti.
Ev sahibi takımın golleri ise Tetteh ve Dicko'dan geldi.
Bu sonucun ardından Konyaspor puanını 64 yaparken, Yeni Malatyaspor 20 puanda kaldı.