Antalyaspor - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig

Antalyaspor ile Kayserispor Süper Lig'in 34. haftasında karşı karşıya gelecek. Antalya Stadyumu'nda oynanacak mücadelenin yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından arama motorunda araştırılmaya devam ediyor. Peki, Antalyaspor - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte karşılaşmanın detayları...

Antalyaspor - Kayserispor maçını canlı takip etmek için buraya tıklayabilirsiniz...

Süper Lig'in 34. haftasında heyecan devam ediyor. Antalyaspor ile Kayserispor kritik maçta kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Antalyaspor - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ANTALYASPOR - KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Antalyaspor - Kayserispor maçı 24 Nisan Pazar günü saat 20.30'da beIN SPORTS 2'de canlı yayınlanacak.