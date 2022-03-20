Bir süredir hazırlıkları devam eden, spor kulüplerini borç batağından kurtarmayı hedefleyen yasa teklifi bu hafta TBMM Başkanlığı'na sunulacak.
Spor yasasında son düzlük! İşte dikkat çeken maddeler
Spor Yasası için geri sayıma geçildi. Spor Yasası bu hafta TBMM gündemine alınacak. Sadece futbol değil tüm spor branşlarını içine alan yasaya göre kulüpler, A.Ş. olacak. Başkanlar borçtan sorumlu tutulacak ve hapis cezası gündeme gelecek. İşte tekliften dikkat çeken maddeler
Yasa teklifini hazırlayan eski milli futbolcu AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, detayları Sabah Gazetesi ile paylaştı.
Alpay Özalan, "4 büyüklerin borcu 25 milyar TL'yi aştı. Alt lig takımlarının 300 milyon liralara ulaşan borçları bulunuyor. Harcamaların kurallara bağlanması gerekiyor. Denetim noktasındaki eksiklikler olayı bu noktalara kadar getirdi" diye konuştu.