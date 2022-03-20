Spor yasasında son düzlük! İşte dikkat çeken maddeler

Spor Yasası için geri sayıma geçildi. Spor Yasası bu hafta TBMM gündemine alınacak. Sadece futbol değil tüm spor branşlarını içine alan yasaya göre kulüpler, A.Ş. olacak. Başkanlar borçtan sorumlu tutulacak ve hapis cezası gündeme gelecek. İşte tekliften dikkat çeken maddeler

Süper Lig Haberleri Yayın Tarihi: 20.03.2022- 06:40