Süper Lig'in 34. haftasında Antalyaspor ile Kayserispor karşı karşıya geldi. Karşılıklı gollerin olduğu mücadele 1-1'lik beraberlikle noktalandı.

Süper Lig'in 34. haftasında Antalyaspor ile Kayserispor karşı karşıya geldi. Karşılıklı gollerin olduğu mücadele 1-1'lik beraberlikle noktalandı.

Maçta gol perdesini Kayserispor forması giyen Attamah 52. dakikada açtı. Bu gole yanıt 56'da Haji Wright'tan geldi ve karşılaşmanın skoru belirlendi.

Bu sonucun ardından Antalyaspor 51'e, Kayserispor ise 43'e yükseldi.

MAÇTAN DAKİKALAR

4. dakikada Kayserispor defansının uzaklaştırmak istediği topu ceza sahası dışında önünde bulan Hakan Özmert, kaleyi karşıdan gören noktadan sert vurdu, top kalenin yanından auta gitti.

10. dakikada Fernando Martins'in pasıyla ceza yayı önünde topla buluşan Luiz Adriano'nun plase top üsten auta gitti.

14. dakikada ceza sahası içi sağ çaprazda topu önünde bulan Onur Bulut'un sert şutunu, kaleci Boffin tek hamlede kontrol etti.

39. dakikada Ramazan Civelekle ikiye bire giren Gavranovic'in ceza sahası içerisinden çektiği şutta meşin yuvarlak yan direğe çarpıp auta gitti.

52. dakikada Antalyaspor defansının çıkarken kaptırdığı topu önünde bulan Gavranovic, bekletmeden ceza sahası içerisindeki Kemen'i gördü. Kemen'in şut girişiminde defansa çarpan topu önünde bulan Kemen, meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi. 0-1

56. dakikada Güray Vural'ın pasıyla ceza sahası yayının dışında topla buluşan Haji Wright, sol ayağıyla uzak köşeye düzgün vurdu, meşin yuvarlak kalecinin solundan ağlarla buluştu. 1-1

66. dakikada Gavranovic'in defansın arasına attığı pasa hareketlenen Ramazan Civelek'in, ceza sahası ön çizgiden vurduğu şut az farkla auta çıktı.

87. dakikada topla birlikte hareketlenen Mustafa Pektemek, sağ kanattan ceza sahasına giren Emrah Başsan'ı gördü. Çaprazda kaleciyle karşı kaşıya kalan Emrah'ın şutunu kaleci Boffin kornere çeldi.

90. dakikada ceza sahası içerisinde son çizgiye kadar inen Bünyamin'in yerden çıkardığı topa, Ghacha bekletmeden şık bir vuruş yaptı, top kale direğinin yanından az farkla auta gitti.