Altay - Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda? Altay Galatasaray maçı CANLI | Altay GS CANLI İZLE

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Altay ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. Geçtiğimiz hafta sahasında Yeni Malatyaspor'u mağlup eden sarı-kırmızılılar, rakibini yenerek galibiyet serisi başlatmak istiyor. İzmir ekibi ise taraftarı önünde güçlü rakibini devirerek kümede kalma umutlarını sürdürmeyi amaçlıyor. Mücadelenin başlamasına kısa bir süre kala Altay - Galatasaray maçıyla ilgili bilgiler aratılmaya başlandı. Peki, Altay - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Altay - Galatasaray maçıyla ilgili tüm bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Altay ile Galatasaray kozlarını paylaşacak.

Mücadele öncesi Altay, topladığı 30 puanla 17. sırada bulunuyor. 44 puan toplayan Galatasaray ise 12. sırada yer alıyor.

⚽ALTAY - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında oynanacak Altay - Galatasaray maçı 24 Nisan Pazar günü saat 20.30'da başlayacak ve beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

84. RANDEVU

Altay ile Galatasaray, Süper Lig'de bugüne kadar 83. kez rakip oldu. Söz konusu maçlarda sarı-kırmızılıların 48 galibiyeti bulunurken, siyah-beyazlılar ise 14 kez kazandı. 21 müsabaka ise berabere sona erdi. Galatasaray'ın attığı 143 gole karşılık Altay 58 kez gol sevinci yaşadı.

İki takım arasında ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan müsabaka 2-2 sona ermişti.

GALATASARAY 3 MAÇTIR DEPLASMANDA KAZANAMIYOR

Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon deplasmanda 16 karşılaşmaya çıktı. Geride kalan mücadelelerde sarı-kırmızılılar 3 galibiyet, 5 beraberlik ve 8 mağlubiyetle 14 puan topladı. Dış sahada son olarak Göztepe'yi yenen Aslan, daha sonra oynadığı sırasıyla Konyaspor, Gaziantep FK ve Fenerbahçe maçlarından mağlup ayrıldı.

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SON 5 MAÇTA 3 GALİBİYET

Galatasaray Süper Lig'de son oynadığı 5 karşılaşmadan 3 galibiyet çıkardı. Sarı-kırmızılılar geride kalan müsabakalarda berabere kalmazken, 2 kez de mağlup oldu. Aslan Beşiktaş, Fatih Karagümrük ve Yeni Malatyaspor'u yenerken, Gaziantep FK ve Fenerbahçe maçlarından mağlup ayrıldı.

4 FUTBOLCU SINIRDA

Galatasaray'da Altay maçı öncesinde 4 futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor. Sarı-kırmızılılarda Fernando Muslera, Marcao, Ryan Babel ve Emre Kılınç sarı kart görmeleri halinde ligin 35. haftasında Nef Stadyumu'nda oynanacak Sivasspor maçında cezalı duruma düşecek.

VOLKAN BAYARSLAN DÜDÜK ÇALACAK

Altay ile Galatasaray arasında oynanacak karşılaşmayı hakem Volkan Bayarslan yönetecek. Bayarslan'ın yardımcılıklarını Samet Çiçek ile Yusuf Bozdoğan yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Turgut Doman olacak.

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