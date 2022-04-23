Adana Demirspor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Süper Lig'in 34. haftasında heyecan devam ediyor. Şampiyonluk yarışı veren Trabzonspor, zorlu Adana Demirspor deplasmanına konuk olacak.



ADANA DEMİRSPOR - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Adana Demirspor - Trabzonspor maçı 23 Nisan Cumartesi günü saat 20:30'da beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.

TRABZONSPOR'DA ÖNEMLİ EKSİKLER!

Bordo-mavili takımda sakatlıkları bulunan Anders Trondsen, Hüseyin Türkmen ve Anthony Nwakaeme, takımda yer alamayacak.

A. DEMİRSPOR - TRABZONSPOR MAÇI 11'LERİ

A. Demirspor: Muric, Svensson, Deli, Samet, Rassoul, Gökhan, Bjarnason, Akintola, Vargas, Yunus, Assombalonga

Trabzonspor: Uğurcan, Peres, Hugo, Denswil, Dorukhan, Hamsik, Siopis, Abdülkadir Ömür, Visca, Kouassi, Cornelius

48 YILLIK REKABETTE FIRTINA ÜSTÜN



Karadeniz fırtınası, geçtiğimiz sezon Süper Lig'e yükselen rakibiyle lig tarihinde bugüne kadar 31 kez karşılaştı. 1974 tarihinde başlayan rekabette bordo mavililer 18 galibiyet ve 4 mağlubiyet alırken 9 kez beraberlik yaşadı. Ligin ilk yarısında oynanan karşılaşmayı Trabzonspor 2-0 kazanmayı başarmıştı.