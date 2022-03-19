TAM 31 SENE GERİYE GİTTİK

Bu performansla birlikte Türk kulüpleri, Avrupa'da son 31 yılın en kötü dönemine girdi. Son olarak 1990-91 sezonunun sonunda 11.665 puanla 23. sırada yer alan Türkiye, o tarihten bu yana 18. sıranın altında hiç kalmamıştı. Bu arada bir takımı (Bodo/Glimt) Konferans Ligi'nde yer alan 20. sıradaki Norveç (26.750) ülkemizi geçme ihtimaline sahip.