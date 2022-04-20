Luis Suarez transferinde Fenerbahçe ve Beşiktaş'a kötü haber!

İspanya Ligi takımlarından Atletico Madrid ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek Luis Suarez'le ilgili flaş bir transfer gelişmesi yaşandı. Önümüzdeki sezon Fenerbahçe ile Beşiktaş'ın kadrosuna katmak istediği yıldız oyuncuya Premier Lig'den talip çıktı. Uruguaylı golcü için eski takım arkadaşı devreye girdi. İşte ayrıntılar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)

Kubilay Açıkgün| Süper Lig Haberleri Yayın Tarihi: 20.04.2022- 10:55 Güncelleme Tarihi: 20.04.2022- 10:58