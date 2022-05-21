Spor Toto Süper Lig'in son haftasında Beşiktaş sahasında Konyaspor'u konuk etti. Siyah-beyazlılar rakibiyle 90+1. dakikada bulduğu golle 1-1 berabere kaldı. Siyah-beyazlıların golünü Kenani Konyaspor'un golünü ise Rahmanovic kaydetti.

Spor Toto Süper Lig'de heyecan 8. hafta karşılaşmaları ile devam ediyor.

Günün önemli maçında Beşiktaş sahasında Konyaspor ile karşı karşıya geldi.

Vodafone Park'ta oynanan zorlu mücadele 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

Konyaspor'un golünü 42. dakikda Rahmanovic kaydetti.

Beşiktaş'ın golü ise 90+1. dakikada Kenan Karaman'dan geldi.

Bu sonuçla Beşiktaş 2021/22 sezonunu 59, Konyaspor ise 68 puanla tamamladı.

GÜVEN YALÇIN'A DALYA ÖDÜLÜ

Fenerbahçe ile oynanan 36. hafta maçında 100. kez Beşiktaş formasını giyen Güven Yalçın, Konyaspor maçı öncesi hatıra plaketini aldı.

Siyah-beyazlıların 2018-2019 sezonunda kadrosuna kattığı Güven Yalçın'a ısınma öncesinde "Beşiktaş Forması ile 100. Maç Şeref Plaketi"ni Beşiktaş Kulübü Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı verdi.



OĞUZHAN ÖZYAKUP'A PANKARTLI VEDA

Beşiktaş'la bu sezon sözleşmesi sona eren ve takımdan ayrılması beklenen Oğuzhan Özyakup için siyah-beyazlı taraftarlar özel pankart yaptı.

Güney ve doğu tribünlerinin birleşme noktasında yer alan pankartta "Maestro Ozi" yazısı ve tecrübeli oyuncunun siyah-beyazlı kulüpte yaşadığı üç şampiyonluğu simgeleyen üç adet Beşiktaş logosu olması dikkat çekti.