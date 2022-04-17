Spor Toto Süper Lig'in 33'üncü haftasında İttifak Holding Konyaspor, sahasında Gaziantep FK'yı 4-1 mağlup etti. Mücadele sonrası İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktör İlhan Palut düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

İLHAN PALUT: KIRILMA YAŞAMAMA ADINA GAZİANTEP MAÇI ÖNEMLİYDİ

İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, kırılma yaşamama adına Gaziantep FK maçının önemli olduğunu belirterek, şunları söyledi:

''Biliyorsunuz Rize'de hayal kırıklığına uğradık, hem 3 puan kaybettik, hem de 2'ncilik yarışındaki avantajımızı rakibimize verdik. Onun ertesinde bir kırılma yaşamama adına diğer maçlardan önce de gereksiz bir strese girmeme adına Gaziantep maçı son derece önemliydi. Gaziantep takımı potansiyelli oyunculardan oluşan, sahada her an skoru değiştirebilecek oyuncuları olan tehlikeli bir rakipti; ama maçın başıyla beraber onun kontrolünü elimize aldık. İyi bir dakikada da Endir ile golü bulduk. Ondan sonra kırmızı kart ve ikinci gol işleri bizim adımıza biraz daha kolaylaştırdı. İkinci yarıda pozisyonlarımız var. İki tane gol bulduk. Genel anlamda takımın oyunundan mücadelesinden, ciddiyetinden, mağlubiyet sonrası verdiği reaksiyondan bugün memnunum. Tabii ki negatif yönlerimiz yok muydu? Mutlaka vardı. 10 kişilik rakibe karşı pozisyon verdik. Artı üstüne 1 tane de gol yedik. Bugünden de negatif anlamda çıkar adımlarımız ve bunlar oldu. Devam edeceğiz.''