Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Konyaspor, evinde Gaziantep FK'yı ağırladı. Gaziantep ekibinin 10 kişi kaldığı mücadele ev sahibi Konyaspor'un 4-1'lik üstünlüğü ile sonuçlandı.

Ev sahibi ekibin gollerini 32'de Endri Çekici, 43'te Ahmed Hassan, 56'da Amir Hadziahmetovic ve 90. dakikada Konrad Michalak kaydetti.

Gaziantep FK'da Doğan Erdoğan 39. dakikada takımını 10 kişi bıraktı. Gaziantep'in tek golü 87. dakikada Muhammet Demir'den geldi.

Bu 3 puanla beraber Konyaspor puanını 61 yaptı ve 3. sırada yer aldı. Gaziantep FK ise 41 puanla 15. sırada bulunuyor.

Konyaspor gelecek hafta Yeni Malatya deplasmanına konuk olacak. Gaziantep FK ise evinde Göztepe'yi ağırlayacak.