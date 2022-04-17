Kasımpaşa 4-0 Adana Demirspor (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Kasımpaşa ile Adana Demirspor İstanbul'da kozlarını paylaştı. Zorlu mücadelede gülen taraf 4-0'lık skorla Kasımpaşa oldu. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri, Doğucan Haspolat, Muleka (2) ve penaltıdan Umut Bozok kaydetti. Mavi Şimşekler'de Mario Balotelli kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Süper Lig Haberleri Yayın Tarihi: 17.04.2022- 18:00