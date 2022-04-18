Süper Lig'in 33. haftasının kapanış maçında yaşanacak Galatasaray - Yeni Malatyaspor karşılaşması için geri sayım başladı. Galatasaray, bu akşam NEF Stadyumu'nda Yeni Malatyaspor'u konuk etmeye hazırlanırken; sahasında oynadığı son 3 maçı kazanan sarı kırmızılı ekip, serisini sürdürmek istiyor. Lig sonuncusu Yeni Malatyaspor ise çıktığı maçta puan almayı hedefliyor. Peki, Galatasaray - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray - Yeni Malatyaspor maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Galatasaray - Yeni Malatyaspor maçı muhtemel 11'leri ve maça dair detaylar haberimizde...

Galatasaray - Yeni Malatyaspor karşılaşmasına saatler kala, futbolseverler Galatasaray - Yeni Malatyaspor mücadelesinin detaylarını araştırmaya başladı. Geçen hafta deplasmanda oynadığı Fenerbahçe derbisinden mağlubiyetle ayrılan Galatasaray bugün mutlak 3 puan için sahaya çıkmaya hazırlanırken, ligde son sırada yer alan Yeni Malatyaspor da bu maçtan galip ayrılmak istiyor. Peki, Süper Lig'in 33. haftasında NEF Stadyumu'nda gerçekleşecek Galatasaray - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, kaçta başlayacak? İşte Galatasaray - Yeni Malatyaspor maçının yayınlanacağı kanal ve anlık canlı takibi

GALATASARAY - YENİ MALATYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray - Yeni Malatyaspor maçı 18 Nisan 2022 Pazartesi günü saat 20:30'da başlayacak. Maç, NEF Stadyumu'nda oynanacak.

GALATASARAY - YENİ MALATYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Galatasaray - Yeni Malatyaspor karşılaşması beIN Sports 1 ekranlarında canlı yayınlanacak.

GALATASARAY - YENİ MALATYASPOR MAÇI İLK 11'LER

GALATASARAY:

MUSLERA

OMAR

NELSSON

MARCAO

VAN AANHOLT

TAYLAN

BERKAN

CICALDAU

BABEL

KEREM

GOMIS

YENİ MALATYASPOR:

ERTAÇ

BARIŞ

CAMPI

GAMELI

HAFEZ

AZUBUIKE

DONSAH

NSHIMIRIMANA

MUSTAFA

DICKO

TETTEH

GALATASARAY İLE YENİ MALATYASPOR 10. KEZ KARŞI KARŞIYA!

Galatasaray ile Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Spor Toto Süper Lig'de bu akşam 10. kez karşı karşıya gelecek. İki ekip arasında daha önce yapılan 9 lig maçında Galatasaray 5, Yeni Malatyaspor ise 2 kez galibiyet sevinci yaşadı. İki karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Galatasaray'ın attığı 12 gole, Yeni Malatyaspor 6 golle karşılık verdi ve takımlar arasında sezonun ilk yarısında oynanan müsabaka 0-0 berabere bitti.

GALATASARAY SON 6 MAÇTA GALİBİYETİ ELDEN BIRAKMADI

Galatasaray, Yeni Malatyaspor ile oynadığı son 6 lig maçında mağlup olmadı. Sarı-kırmızılı ekip, Malatya temsilcisiyle oynadığı 6 maçın 4'ünü kazanıp 2'sinde berabere kaldı. Galatasaray, Yeni Malatyaspor ile sahasında oynadığı 4 karşılaşmadan da galibiyetle ayrıldı. Sarı-kırmızılı takım, ev sahibi olduğu müsabakalarda attığı 9 gole karşın kalesinde bir gol gördü.