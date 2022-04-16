Süper Lig'in 33. haftasında Hatayspor ile Sivasspor karşı karşıya geliyor. Hatayspor – Sivasspor maçının canlı anlatımını haberimizde bulabilirsiniz.

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 33. hafta mücadelesinde Hatayspor ile Sivasspor kozlarını paylaşıyor. Hatayspor – Sivasspor mücadelesinin canlı anlatımı aspor.com.tr'de....

HATAYSPOR – SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Saat 13:30'da başlayan Hatayspor – Sivasspor maçı beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor. Karşılaşmayı hakem Ozan Ergün yönetiyor. Ergün'ün yardımcılıklarını Mehmet Kısal ve Mehmet Salih Mazlum yapıyor.

İLK 11'LER

Hatayspor: Munir, Kamil, Sackey, Falette, Adekugbe, Onur, Mehdi, Benzia, Sadık, El Kaabi, Diouf

Sivasspor: Ali Şaşal, Ahmet, Aaron, Caner, Ziya, Cofie, Ulvestad, Kerem, Erdoğan, Gradel, Yatabare