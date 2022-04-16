Spor Toto Süper Lig'in 33. hafta karşılaşmasında Aytemiz Alanyaspor ile Fraport TAV Antalyaspor karşı karşıya geliyor. Mücadelenin canlı anlatımı haberimizde...
ALANYASPOR ANTALYASPOR İLK 11'LER
Alanyaspor: Marafona, Efecan, Efkan, Awaziem, Eduardo, Novais, Milunovic, Candeias, Emre Akbaba, Juanfran, Borja.
Antalyaspor: Boffin, Doğukan, Haji, Güray, Kudriashov, Fernando, Gökdeniz, Adriano, Bünyamin, Hakan, Veysel.
ALANYASPOR - ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Alanyaspor - Antalyaspor maçı saat 16.00'da başladı beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanıyor. Mücadeleyi hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetiyor.