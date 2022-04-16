Alanyaspor Antalyaspor maçı CANLI İZLE (Alanyaspor-Antalyaspor canlı anlatım)

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftası Akdeniz Derbisi'ne sahne oluyor. Aynı şehrin iki takımı Aytemiz Alanyaspor ile Fraport TAV Antalyaspor, kozlarını paylaşıyor. Ev sahibi ekip bu maçı kazanıp Avrupa kotasındaki iddiayı sürdürmek isterken, konuk takım ise yenilmezlik serisini sürdürme peşinde... Mücadelenin CANLI ANLATIMINI haberimizde bulabilirsiniz...

Süper Lig Haberleri Yayın Tarihi: 16.04.2022- 15:55 Güncelleme Tarihi: 16.04.2022- 15:56