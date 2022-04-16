Fenerbahçe - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Fenerbahçe - Göztepe maçı canlı izle)

Süper Lig'de heyecan sürüyor. Ligin 33. haftasında Fenerbahçe, sahasında Göztepe'yi konuk edecek. Sarı lacivertli ekip, zorlu mücadeleden 3 puanla ayrılarak 2. sıradaki yerini korumak ve lider Trabzonspor ile puan farkını azaltmak istiyor. Nefes kesecek Fenerbahçe - Göztepe maçının ilk 11'leri de belli oldu. İşte detaylar...

Süper Lig'de heyecan sürüyor. Ligin 33. haftasında Fenerbahçe, sahasında Göztepe'yi konuk edecek. Sarı lacivertli ekip, zorlu mücadeleden 3 puanla ayrılarak 2. sıradaki yerini korumak ve lider Trabzonspor ile puan farkını azaltmak istiyor. Nefes kesecek Fenerbahçe - Göztepe maçının ilk 11'leri de belli oldu.

İLK 11'LER

Fenerbahçe: Altay, Min-Jae, Serdar Aziz, Osayi, Ferdi, Crespo, Zajc, Rossi, Pelkas, Mert Hakan, Serdar Dursun.

Göztepe: Piric, Murat, Dino, Kahraman, Berkan, Moubandje, Soner, Yalçın, Halil, Tjanic, Di Santo.

FENERBAHÇE - GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Saat 20:30'da başlayacak Fenerbahçe - Göztepe maçı beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.

TEK EKSİK İRFAN CAN KAHVECİ

Fenerbahçe'de Göztepe karşısında cezası nedeniyle İrfan Can Kahveci forma giyemeyecek. Galatasaray derbisinde gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen İrfan, Göztepe maçında takımını yalnız bırakacak.

FENERBAHÇE'DE 6 İSİM CEZA SINIRINDA!

Fenerbahçe'de 6 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sarı-lacivertlilerde Mert Hakan Yandaş, Serdar Aziz, Luiz Gustavo, Filip Novak, Bright Osayi-Samuel ve Kim Min-jae kart görmeleri durumunda 34. haftadaki Çaykur Rizespor deplasmanında forma giyemeyecek.

GÖZTEPE'DE 2 EKSİK

Konuk Göztepe'de takım küme düşmeden şimdiden satılıp ayrılan golcü Cherif Ndiaye ve orta saha Obinna Nwobodo karşılaşmada görev almayacak. Tedavisi süren stoper Atınç Nukan'ın ise durumu maç saatinde netlik kazanacak.

KÜME DÜŞMEME MÜCADELESİ VERECEK!

Göztepe kaybeder, GZT Giresunspor, Galatasaray, Kasımpaşa, Demir Grup Sivasspor ve Gaziantep Futbol Kulülü, maçlarını kazanırsa İzmir ekibi bitime 5 maç kala resmen Süper Lig'e veda edecek.