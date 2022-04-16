Süper Lig'in 33. haftasında Hatayspor ve Sivasspor, Hatay'da karşı karşıya geldi. Mücadele, 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.
Sivasspor'un golü 28. dakikada Ziya Erdal'dan (P) geldi. Hatayspor'un golü ise 61. dakikada Benzia'dan geldi.
Bu sonuçla Hatayspor, 49 puanla 8. sırada yer aldı. Sivasspor ise, 42 puanla 11. sırada kendine yer buldu.
Hatayspor, gelecek hafta Başakşehir'e konuk olacak. Sivasspor ise evinde Alanyaspor'u konuk edecek.
STAT: Yeni Hatay
HAKEMLER: Ozan Ergün, Mehmet Kısal, Mehmet Salih Mazlum
ATAKAŞ HATAYSPOR: Munir - Kamil Ahmet Çörekçi (Dk.46 Lobjanidze), Sackey, Falette (Dk. 46 Fatih Kurucuk), Adekugbe, Onur Ergün (Dk. 86 Selimcan Temel), Boudjemaa, Sadık Baş, Benzia (Dk. 77 Saint-Louis), El Kaabi (Dk. 86 Bertuğ Özgür Yıldırım), Diouf
DEMİR GRUP SİVASSPOR: Ali Şaşal Vural – Ahmet Oğuz, Appindangoye, Caner Osmanpaşa, Ziya Erdal, Cofie (Dk. 65 Hakan Arslan), Kerem Atakan Kesgin (Dk. 65 Fajr), Ulvestad, Gradel (Dk. 80 Sefa Yılmaz), Erdoğan Yeşilyurt, Yatabare (Dk. 89 Konate)
GOLLER: Dk. 61 Benzia (Atakaş Hatayspor) – Dk. 28 Ziya Erdal (P) (Demir Grup Sivasspor)
SARI KARTLAR: Sackey, Munir (Atakaş Hatayspor) – Gradel (Demir Grup Sivasspor)