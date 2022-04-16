Süper Lig'in 33. haftasında Altay ile Başakşehir karşı karşıya geldi. İzmir'de oynanan zorlu maç 1-1'lik eşitlikle sona erdi. Altay'ın golünü Ceyhun Gülselam atarken, İstanbul ekibinin tek sayısı Trezeguet'den geldi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 33. hafta mücadelesinde Altay ile Başakşehir kozlarını paylaştı.

Ev sahibi ekip maça, Lis, Poko, Ceyhun, İbrahim Öztürk, Bamba, Thiam, Rodriguez, Naderi, Björkander, Tolga ve Zeki 11'iyle başladı.

Konuk takım ise, Volkan, Caiçara, Epureanu, Duarte, Lima, Tolga, Salih, Deniz, Aleksic, Trezeguet ve Okaka 11!'iyle sahada yer aldı.

Zorlu mücadele kazanan çıkmadı ve maç 1-1 sona erdi.

İzmir temsilcisinin tek sayısı 89. dakikada Ceyhun Gülselam'dan gelirken, İstanbul ekibinin golünü 40. dakikada Trezeguet kaydetti.

Bu skorla Altay, 30 puanla 17. sıraya yükselirken, Başakşehir ise 54 puanla 4. sırada yer aldı.