Süper Lig'in 33. haftasında Altay ile Başakşehir karşı karşıya geliyor. Altay - Başakşehir maçının canlı anlatımını haberimizde bulabilirsiniz.

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 33. hafta mücadelesinde Altay ile Başakşehir kozlarını paylaşıyor. Altay - Başakşehir mücadelesinin canlı anlatımı aspor.com.tr'de....

ALTAY - BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Saat 16:00'da başlayan Altay – Başakşehir maçı beIN Sports 2'den canlı yayınlanıyor. Karşılaşmayı hakem Sarper Barış Saka yönetiyor. Saka'nın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Bahtiyar Birinci yapıyor.

İLK 11'LER

Altay: Lis, Poko, Ceyhun, İbrahim Öztürk, Bamba, Thiam, Rodriguez, Naderi, Björkander, Tolga, Zeki

Başakşehir: Volkan, Caiçara, Epureanu, Duarte, Lima, Tolga, Salih, Deniz, Aleksic, Trezeguet, Okaka