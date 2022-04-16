Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 33. hafta mücadelesinde Altay ile Başakşehir kozlarını paylaşıyor. Altay - Başakşehir mücadelesinin canlı anlatımı aspor.com.tr'de....
ALTAY - BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Saat 16:00'da başlayan Altay – Başakşehir maçı beIN Sports 2'den canlı yayınlanıyor. Karşılaşmayı hakem Sarper Barış Saka yönetiyor. Saka'nın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Bahtiyar Birinci yapıyor.
İLK 11'LER
Altay: Lis, Poko, Ceyhun, İbrahim Öztürk, Bamba, Thiam, Rodriguez, Naderi, Björkander, Tolga, Zeki
Başakşehir: Volkan, Caiçara, Epureanu, Duarte, Lima, Tolga, Salih, Deniz, Aleksic, Trezeguet, Okaka