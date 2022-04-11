Spor Toto Süper Lig'de heyecan sürüyor. 32. haftanın son maçında Antalyaspor ile Hatayspor, Antalya Stadyumu'nda kozlarını paylaşacak.
Mücadele öncesi Antalyaspor, topladığı 44 puanla 10. sırada bulunuyor. 48 puanı bulunan Hatayspor ise 8. sırada yer alıyor.
ANTALYASPOR - HATAYSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında oynanacak Antalyaspor- Hatayspor maçı 11 Nisan Pazartesi günü saat 20.30'da başlayacak ve beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak.
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