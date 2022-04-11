Antalyaspor - Hatayspor maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Antalyaspor Hatayspor maçı CANLI İZLE

Antalyaspor - Hatayspor maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Antalyaspor Hatayspor maçı CANLI İZLE

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Antalyaspor ile Hatayspor karşı karşıya gelecek. Peki, Antalyaspor - Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Antalyaspor - Hatayspor maçıyla ilgili tüm bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.

Süper Lig Haberleri Yayın Tarihi: 11.04.2022- 09:03 Güncelleme Tarihi: 11.04.2022- 09:10