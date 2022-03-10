Spor Toto Süper Lig'in 29. haftası dev bir derbiye sahne olacak. Galatasaray ile Beşiktaş, Nef Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Taraftarlar, derbiye sayılı günler kala biletlerin ne zaman satışa çıkacağını ve bilet fiyatlarıyla ilgili bilgileri sorgulamaya başladı. Peki, Galatasaray - Beşiktaş derbisinin biletleri satışa çıktı mı? Galatasaray - Beşiktaş maçının bilet fiyatları ne kadar? Galatasaray - Beşiktaş maçı bilet fiyatlarıyla ilgili tüm bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasındaki dev derbide Galatasaray ile Beşiktaş kozlarını paylaşacak. 14 Mart Pazartesi günü oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak. Maçı stattan takip olmak isteyen futbolseverler, Galatasaray - Beşiktaş maçının bilet fiyatlarıyla ilgili bilgileri aratmaya başladı.

Galatasaray, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada Beşiktaş derbisinin biletlerinin 10 Mart Perşembe günü saat 14.00'te satışa çıkarıldığını duyurdu.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

Futbol takımımız Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 29. hafta maçında, 14 Mart Pazartesi günü saat 20.00'de Beşiktaş A.Ş. takımı ile Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu'nda karşı karşıya gelecektir.

Maçın biletleri 10 Mart Perşembe günü saat 14.00'te passo.com.tr adresinden satışa sunuldu.

FDT'nin 52/3. maddesi uyarınca saha olaylarına karışan taraftarların bulunduğu BATI TRİBÜNÜ 102 ve 124 numaralı blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi neticesinde kombine sahibi taraftarlarımız yerlerini, Beşiktaş maçında son 24 saat içerisinde transfer edebilirler.

10 Mart Perşembe günü saat 14.00'te, 2019-2020 sezonu kombine sahiplerine, GS Bonus kart ve GS Mobile sahiplerine; 11 Mart Cuma günü saat 11.00'de rakip takım hariç, GS logolu passolig kartlarına satışa çıkacaktır.

Not: Taraftarlarımız Beşiktaş maçında satın aldıkları yerlerini, son 24 saat içerisinde transfer edebilirler.

-Bir taraftar farklı T.C. Kimlik numaraları girerek 2 (iki) bilet alma hakkına sahip olacaktır. Her taraftarın passolig kartı olması zorunludur.

-Tüm seyircilerin maske takma zorunluluğu vardır.

-Passolig kartı olmayan taraftarlarımız passolig.com.tr adresinden başvuru yaptıktan sonra bilet satın alabilirler.

-0-6 yaş ücretsizdir.

-Tüm kategoriler yemeksizdir. İsteyen taraftarlarımız ekstra ücret ödeyerek yiyecek-içecek satın alabilirler.

-Stat otoparkımız yalnızca sezonluk otopark kartı satın alan kombine sahiplerinin kullanımına açıktır. Bilet alan taraftarlarımız için, maçlık stat otopark kullanım hakkı bulunmamaktadır

-E-Bilet uygulamasının zorunlu olduğu ve hem elektronik bilet hem de kağıt biletle giriş yapılan müsabakalarda başkası adına düzenlenmiş elektronik kart ile müsabakaya giren ve kartını başkasına kullandıran kişiler hakkında 6222 sayılı kanunun 15. maddesi hükümleri çerçevesinde cezai işlem yapılmakta ve bu kişiler hakkında ayrıca seyirden men cezası uygulanmaktadır. Bu sebepten ötürü taraftarlarımızın herhangi bir cezaya maruz kalmamaları için başkasına ait elektronik kart (PassoLig) ile müsabakalara girmemeleri ve kendi elektronik kartlarını başkalarına kullandırmamaları gerekmektedir.

-Aslanlıyol Passolig Gişeleri çalışma Saatleri;

Hafta içi ve Hafta sonu 09.00-18.00

GALATASARAY - BEŞİKTAŞ DERBİSİ BİLET FİYATLARI

1. KATEGORİ: 1.250 TL

2. KATEGORİ: 1.100 TL

3. KATEGORİ: 1.000 TL

4. KATEGORİ: 1.000 TL

5. KATEGORİ: 750 TL

6. KATEGORİ: 600 TL

7. KATEGORİ: 400 TL

8. KATEGORİ: 300 TL

9. KATEGORİ: 250 TL

10. KATEGORİ: 175 TL

11. KATEGORİ: 150 TL

12. KATEGORİ: 125 TL