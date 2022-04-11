Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Fraport TAV Antalyaspor ile Atakaş Hatayspor karşı karşıya geliyor. Mücadelenin canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.
ANTALYASPOR HATAYSPOR İLK 11'LER
Antalyaspor: Boffin, Floranus, Naldo, Veysel, Güray, Doğukan, Hakan, Fernando, Ndao, Haji, Adriano.
Hatayspor: Munir, Kamil, Fatih, Burak, Samuel, Onur, Riberio, Benzia, Lobjanidze, El Kaabi, Diouf.
ANTALYASPOR HATAYSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Antalyaspor ile Hatayspor arasında oynanan maç saat 20.30'da başladı. Hakem Kadir Sağlam'ın yönettiği mücadele, beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.