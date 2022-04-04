Hatayspor - Adana Demirspor maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Hatayspor - Adana Demirspor maçı CANLI İZLE | Süper Lig

Hatayspor - Adana Demirspor maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Hatayspor - Adana Demirspor maçı CANLI İZLE | Süper Lig

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Hatayspor ile Adana Demirspor, karşı karşıya gelecek. Peki, Hatayspor - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Hatayspor - Adana Demirspor maçıyla ilgili tüm bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.

Süper Lig Haberleri Yayın Tarihi: 04.04.2022- 09:56