Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Hatayspor ile Adana Demirspor kozlarını paylaşacak. Yeni Hatay Stadı'nda oynanacak karşılaşmada hakem Mustafa Kürşad Filiz düdük çalacak.
Mücadele öncesi Hatayspor, 47 puan ve averajla 7. sırada yer alıyor. Adana Demirspor ise 48 puanla 5. sırada bulunuyor.
HATAYSPOR - ADANA DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında oynanacak Hatayspor - Adana Demirspor maçı 4 Nisan Pazartesi saat 20.30'da başlayacak ve beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak.
SAKAT VE CEZALILAR
Hatay temsilcisinde kart cezalısı Ruben Ribeiro ve Onur Ergün ile sakatlığı süren Adama Traore, karşılaşmada forma giyemeyecek. Adana Demirspor'da ise orta saha oyuncusu Yunus Akgün, kart cezası nedeniyle Hatay ekibi karşısında forma giyemeyecek.
İki takım arasında ligin ilk yarısında Yeni Adana Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Adana Demirspor, 1-0 kazanmıştı.
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