Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Hatayspor ile Adana Demirspor kozlarını paylaşıyor. Maçın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz..
HATAYSPOR - ADANA DEMİRSPOR 11'LER:
Hatayspor: Munir, Kamil, Fatih, Burak, Samuel, Sackey, Mehdi, Benzia, Saba, Ayoub, Diouf
Adana Demirspor: Muric, Svensson, Tayyip, Samet, Rassoul, Stambouli, Gökhan, Akintola, Bjarnason, Vargas, Balotelli
HATAYSPOR - ADANA DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında oynanan Hatayspor - Adana Demirspor maçı 4 Nisan Pazartesi saat 20.30'da başladı ve beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanıyor.
SAKAT VE CEZALILAR
Hatay temsilcisinde kart cezalısı Ruben Ribeiro ve Onur Ergün ile sakatlığı süren Adama Traore, karşılaşmada forma giyemeyecek. Adana Demirspor'da ise orta saha oyuncusu Yunus Akgün, kart cezası nedeniyle Hatay ekibi karşısında forma giyemeyecek.
İki takım arasında ligin ilk yarısında Yeni Adana Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Adana Demirspor, 1-0 kazanmıştı.