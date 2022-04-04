Fenerbahçe - Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Fenerbahçe Galatasaray maçı CANLI İZLE | FB GS ŞİFRESİZ İZLE
Spor Toto Süper Lig'in 32. haftası derbiye sahne olacak. Ligin iki dev kulübü Fenerbahçe ile Galatasaray, Ülker Stadı'nda kozlarını paylaşacak. Son haftalarda büyük bir çıkış yakalayan ve Konyaspor ile birlikte ikincilik mücadelesi veren sarı-lacivertliler, Kadıköy'deki derbiyi kazanarak galibiyet serisini sürdürmek istiyor. Bu sezon istediği sonuçları alamayan ve şampiyonluk yarışından uzak kalan sarı-kırmızılılar ise son iki sezondur galibiyetle ayrıldığı Kadıköy'den 3 puan çıkararak taraftarını sevindirmeyi hedefliyor. Kritik mücadeleye sayılı günler kala arama motorlarında Fenerbahçe - Galatasaray derbisiyle ilgili bilgiler aratılmaya başlandı. Peki, Fenerbahçe - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Fenerbahçe - Galatasaray derbisiyle ilgili tüm bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.
Süper Lig Haberleri Yayın Tarihi: 04.04.2022- 13:16
Spor Toto Süper Lig'in 32. haftası dev bir derbiye sahne olacak.
Süper Lig'in iki ezeli rakibi Fenerbahçe ile Galatasaray, Ülker Stadı'nda kozlarını paylaşacak.
Mücadele öncesi sarı-lacivertliler, topladığı 56 puanla ile 3. sırada bulunuyor. 41 puanı bulunan sarı-kırmızılılar ise 13. sırada yer alıyor.
Teknik direktör İsmail Kartal ile çıkışa geçen ve son olarak deplasmanda Kayserispor'u 4-0 mağlup eden sarı-lacivertliler, 7 maçtır kaybetmiyor. Fenerbahçe, 2016/2017 sezonundan bu yana sahasında yenemediği Galatasaray'ı mağlup ederek rakibinin serisini kırmayı hedefliyor. Ligin 31. haftasında sahasında Karagümrük'ü 2-0'la geçen sarı-kırmızılılar ise ezeli rakibini yenerek galibiyet serisi başlatmak istiyor.
FENERBAHÇE - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında oynanacak Fenerbahçe - Galatasaray maçı 10 Nisan Pazar günü saat 20.30'da başlayacak ve beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.