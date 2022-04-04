Fenerbahçe - Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Fenerbahçe Galatasaray maçı CANLI İZLE | FB GS ŞİFRESİZ İZLE

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftası derbiye sahne olacak. Ligin iki dev kulübü Fenerbahçe ile Galatasaray, Ülker Stadı'nda kozlarını paylaşacak. Son haftalarda büyük bir çıkış yakalayan ve Konyaspor ile birlikte ikincilik mücadelesi veren sarı-lacivertliler, Kadıköy'deki derbiyi kazanarak galibiyet serisini sürdürmek istiyor. Bu sezon istediği sonuçları alamayan ve şampiyonluk yarışından uzak kalan sarı-kırmızılılar ise son iki sezondur galibiyetle ayrıldığı Kadıköy'den 3 puan çıkararak taraftarını sevindirmeyi hedefliyor. Kritik mücadeleye sayılı günler kala arama motorlarında Fenerbahçe - Galatasaray derbisiyle ilgili bilgiler aratılmaya başlandı. Peki, Fenerbahçe - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Fenerbahçe - Galatasaray derbisiyle ilgili tüm bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Süper Lig Haberleri Yayın Tarihi: 04.04.2022- 13:16