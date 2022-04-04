Başakşehir - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Başakşehir Yeni Malatyaspor maçı CANLI İZLE | Süper Lig

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Başakşehir ile Yeni Malatyaspor, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Peki, Başakşehir - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Başakşehir - Yeni Malatyaspor maçıyla ilgili tüm bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Başakşehir, Yeni Malatyaspor'u konuk edecek. Ligde son 4 maçtır galibiyet alamayan İstanbul temsilcisi, ligin son sırasında yer alan rakibini yenerek çıkışa geçmek istiyor. Başakşehir, ligde 14 galibiyet, 5 beraberlik ve 11 mağlubiyet ile aldığı 47 puanla 6. sırada yer alırken, konuk ekip ise 5 galibiyet, 5 beraberlik ve 20 mağlubiyet ile topladığı 20 puan ile ligin son sırasında yer alıyor.

BAŞAKŞEHİR - YENİ MALATYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında oynanacak Başak��ehir - Yeni Malatyaspor maçı 4 Nisan Pazartesi saat 20.30'da başlayacak ve beIN SPORTS 2'den canlı yayınlanacak.

LİGDE 10. RANDEVU

İki ekip Süper Lig'de daha önce 9 kez karşı karşıya gelirken Başakşehir bu karşılaşmaların 6'sını kazanmayı başardı. Yeni Malatyaspor ise rakibine karşı 1 kez üstünlük kurabildi. 2 müsabaka da beraberlik ile sonuçlandı. Söz konusu maçlarda turuncu-lacivertliler 17 gol bulurken, Malatya temsilcisi 8 golle karşılık verdi. İstanbul ekibi rakibine karşı tek mağlubiyetini, şampiyonluk ipini göğüslediği 2019-2020 sezonunda almıştı.

Sezonun ilk yarısındaki mücadeleyi Başakşehir, deplasmanda 3-1 kazanmıştı.

4 OYUNCU CEZA SINIRINDA

Turuncu-lacivertlilerde dört oyuncu ceza sınırında bulunuyor. Mahmut Tekdemir, Hasan Ali Kaldırım, Fredrik Gulbrandsen ve Salih Uçan, Yeni Malatyaspor karşısında sarı kart görmeleri durumunda ligde bir sonraki hafta oynanacak Sivasspor maçında forma giyemeyecek.

BAŞAKŞEHİR PAS YÜZDESİNDE LİGİN EN İYİSİ

Ligde geride kalan 30 hafta sonunda Teknik Direktör Emre Belözoğlu yönetimindeki Başakşehir, yüzde 86'lık başarılı pas yüzdesi ve maç başına ortalama 483 başarılı pas sayısı ile bu kulvarda Süper Lig'in zirvesinde yer alıyor. İstanbul temsilcisi ayrıca bu sezon ligde maç başına yüzde 56 topa sahip olma oranı ile Beşiktaş'ın ardından ikinci sırada bulunuyor.

MALATYASPOR 11 MAÇTIR DEPLASMANDA KAZANAMIYOR

Kötü bir sezon geçiren ve ligin dibine demir atan Yeni Malatyaspor, Süper Lig'de oynadığı son 11 deplasman maçında galip gelemedi. Cihat Arslan yönetimindeki sarı-kırmızılılar, bu sezon toplamda sadece 2 kez dış sahada 3 puan alabildi.

SARPER BARIŞ SAKA DÜDÜK ÇALACAK

Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda saat 20.30'da oynanacak müsabakayı Sarper Barış Saka yönetecek. Saka'nın yardımcılıklarını Candaş Elbil ve Ömer Tevfik Özkoç yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi Emre Kargın olacak.

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