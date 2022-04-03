Spor Toto Süper Lig'in 31. hafta karşılaşmasında Aytemiz Alanyaspor ile Çaykur Rizespor kozlarını paylaştı. Mücadele 2-1 ev sahibinin üstünlüğüyle sonuçlandı.
Alanyaspor'a galibiyeti getiren golleri 9. dakikada Emre Akbaba ve 61'de penaltıdan Efecan Karaca kaydetti. Konuk takımın golü ise 67'de Papiss Cisse'den geldi.
Bu sonucun ardından Alanyaspor 52 puana yükseldi. Rizespor ise 26 puanda kaldı.
Ligin 32. haftasında Alanyaspor deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak. Rizespor ise Konyaspor'u ağırlayacak.