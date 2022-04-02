Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray, sahasında Fatih Karagümrük'ü konuk etti. Sarı kırmızılı ekip, Bafetimbi Gomis ve Ryan Babel'in kaydettiği gollerle maçı 2-0 kazanarak kritik bir 3 puanı hanesine yazdırdı.

Aslan'ın skorları 4'te penaltıdan Bafetimbi Gomis ve 12'de Ryan Babel'den geldi.

Aynı zamanda Fatih Karagümrük, 75. dakikada Pesic'le bir penaltı vuruşundan yararlanamadı.

Bu skorun ardından Galatasaray, 41 puana yükseldi. Fatih Karagümrük ise 43 puanda kaldı.

3 DEĞİŞİKLİK

Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, takımının Gaziantep FK ile oynadığı maçın ilk 11'ine göre Karagümrük karşısında 3 değişikliğe gitti. Deneyimli çalıştırıcı, Semih Kaya, Emre Kılınç ve Morutan'ın yerine Ömer Bayram, Cicaldau ve Ryan Babel'e görev verdi.



Galatasaray, Fatih Karagümrük karşısında sahaya; Muslera, Ömer Bayram, Nelsson, Marcao, van Aanholt, Taylan Antalyalı, Berkan Kutlu, Babel, Cicaldau, Kerem Aktürkoğlu, Gomis ilk 11'iyle çıktı.



SARI-KIRMIZILI EKİPTE 4 EKSİK VAR



Sarı-kırmızılı takımda milli takımlarından sakat dönen Sofiane Feghouli ile Mostafa Mohamed ile tedavisine devam edilen Omar Elabdellaoui'nin yanı sıra izinli olduğu dönemde Fransa'ya giden, burada yaptırdığı koronavirüs testi pozitif çıkan, dün de İstanbul'a dönen Sacha Boey, Fatih Karagümrük maçının kadrosunda yer almadı.



ARDA 55 GÜN SONRA



Galatasaray'da takım kaptanlarından Arda Turan, 55 gün sonra kadroya döndü. Deneyimli futbolcu, Fatih Karagümrük maçının 21 kişilik kadrosunda yer aldı. Arda Turan son olarak sarı-kırmızılı takımın 2 Şubat'ta deplasmanda oynadığı Aytemiz Alanyaspor mücadelesinin son bölümünde oyuna girmişti.



ORUÇLU TARAFTARLAR İFTARINI STATTA YAPTI



Ramazan ayının ilk gününde Galatasaray - VavaCars Fatih Karagümrük maçını izlemeye gelen oruçlu taraftarlar, iftarlarını statta yaptılar. Taraftarlar, ezanın okunmasını bekledikten sonra, ezanın okunmasıyla birlikte yanlarında getirdiği yiyeceklerini ve sularını tükettiler. İftarını stat dışında yapan taraftarlar, iftarlarını yaptıktan sonra tribündeki yerlerini alırken, bazı taraftarlar ise tribünde iftarını açtı.



DEMİREL TEK İSMİ DEĞİŞTİRDİ



VavaCars Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Volkan Demirel, takımının Yukatel Kayserispor ile oynadığı maçın ilk 11'ine göre Galatasaray karşısında tek ismi değiştirdi. Demirel, Burak Bekaroğlu'nun yerine Luckassen'e görev verdi.



Fatih Karagümrük, Galatasaray deplasmanında sahaya şu ilk 11 ile çıktı: Viviano, Salih Dursun, Biraschi, Luckassen, Balkovec, Biglia, Bistrovic, Toure, Emre Mor, Jimmy Durmaz, Pesic.



TORRENT ISLIKLANDI



Galatasaray - VavaCars Fatih Karagümrük maçı öncesinde sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Domenec Torrent'in isminin anons edildiği sırada taraftarlar ıslıkla tepki gösterdi.