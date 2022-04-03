Süper Lig'in 31. haftasında oynanacak Trabzonspor ve Beşiktaş derbisine saatler kala heyecan doruğa çıktı. 9 puan daha alması halinde şampiyonluğu alacak lider Trabzonspor, yeni hocası İsmael'le ilk sınavına çıkacak Beşiktaş'ı bu akşam Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde ağırlayacak. Bu sezon hiç derbi kaybetmeyen ve evinde 390 gündür yenilmeyen Trabzonspor ve ikincilik hedefleyen Beşiktaş da mutlak 3 puan için ter dökecek. Peki, Trabzonspor - Beşiktaş karşılaşması saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte Trabzonspor - Beşiktaş maçının muhtemel 11'leri ve maça dair merak edilenler...

Süper Lig'in 31. haftasında Trabzonspor Beşiktaş derbisi futbolseverleri heyecanlandıracak. TS-BJK maçının hazırlıkları devam ederken, taraftarlar dev müsabakanın detaylarını sorgulamayı sürdürüyor ve Trabzonspor Beşiktaş maçının muhtemel 11'leri, yayın saati merak edilenler arasında yer alıyor. Beşiktaş, deplasmanda Trabzonspor'un konuğu olacak ve Trabzonspor 134. kez Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek. Bugüne kadar Beşiktaş, rakibi olan Trabzonspor karşısında 54 kez galibiyet elde ederken; Trabzonspor ise Beşiktaş ile olan karşılaşmalarından 46 kez galibiyetle ayrıldı ve bu akşamki mücadelenin akıbeti ise şimdiden araştırılmaya başladı. Peki, Trabzonspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? Trabzonspor Beşiktaş maçı şifresiz canlı nereden izlenir? İşte detaylar...

TRABZONSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Süper Lig'in 31. haftasında gerçekleşecek Trabzonspor - Beşiktaş karşılaşması 3 Nisan Pazar günü saat 20.30'da oynanacak ve maçı canlı izlemek isteyenler için müsabaka Bein Sports ekranlarından canlı yayınlanacak.

TRABZONSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇININ HAKEMİ KİM?

Trabzonspor-Beşiktaş karşılaşmasını Zorbay Küçük'ün yöneteceği belli oldu.

TRABZONSPOR MUHTEMEL 11'LER:

👉UĞURCAN ÇAKIR

👉DORUKHAN TOKÖZ

👉HÜSEYİN TÜRKMEN

👉DENSWIL

👉PUCHACZ

👉BAKASETAS

👉SIOPIS

👉VISCA

👉NWAKAEME

👉ABDÜLKADİR ÖMÜR

👉CORNELIUS

BEŞİKTAŞ MUHTEMEL 11'LER:

👉ERSİN

👉VIDA

👉WELINTON

👉RIDVAN

👉ROSIER

👉SOUZA

👉CAN

👉TEIXEIRA

👉LARIN

👉N'KOUDOU

👉BATSHUAYI