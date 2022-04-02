📺KAYSERİSPOR FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN CANLI YAYINLANACAK? | Kayserispor Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı izlenecek?

Kayserispor ile Fenerbahçe Süper Lig'in 31. haftasında karşı karşıya gelecek. Müsabakaya saatler kala futbolseverler maça dair detayları araştırmayı sürdürürken; 'Kayserispor Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?' sorularının cevabı ve Kayserispor Fenerbahçe maçını canlı izlemek isteyenler için maç detayları haberimizde...

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında tüm hızıyla devam ediyor ve Kayserispor, Fenerbahçe'yi Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda ağırlamasına sayılı saatler kala, maça dair detaylar araştırılamya devam ediyor. Atilla Karaoğlan'ın yöneteceği karşılaşmanın detayları ve 'Kayserispor Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Kayserispor Fenerbahçe hangi kanaldan canlı izlenir?' sorularına dair merak edilen detaylar haber detaylarında...

⚽KAYSERİSPOR FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Kayserispor Fenerbahçe karşılaşması 2 Nisan Cumartesi, saat 16.00 itibariyla başlayacak.

⚽KAYSERİSPOR FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Kayserispor Fenerbahçe arasındaki mücadele Bein Sports 1 kanalında canlı yayınlanacak.

⚽KAYSERİSPOR VE FENERBAHÇE'DE MAÇ ÖNCESİ SON DURUM

Ligde oynadığı son 6 müsabakada 5 galibiyet ve 1 beraberlik elde eden Fenerbahçe, Kayserispor'u yenerek bu çıkışı sürdürmeyi planlıyor ve geride bıraktığı 30 haftada hanesine 53 puan yazdıran Fenerbahçe, 3. sırada yer alıyor. Süper Lig'de 10 galibiyet, 8 beraberlik ve 12 mağlubiyet sonucunda 38 puan toplayan Kayserispor ise haftaya 14. sırada girerek listede yerini alıyor.

Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Mesut Özil ile Ozan Tufan, Kayserispor'a karşı verilecek mücadelede forma giyemeyecek fakat iki maçlık cezasını tamamlayan Mert Hakan Yandaş ve sakatlıklarını atlatan Ferdi Kadıoğlu ile Attila Szalai'nin kadroda yer alması bekleniyor.

Luiz Gustavo, İrfan Can Kahveci, Kim Min-jae ve Filip Novak ise sarı kart ceza sınırında bulunurken; dört futbolcu, kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve 32. haftada Galatasaray ile oynanacak derbide takımdaki yerlerini alamayacak.