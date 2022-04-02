Spor Toto Süper Lig'de 31. hafta maçında Altay ile Antalyaspor kozlarını paylaşıyor. Yasin Kol yönetiminde oynanan maçın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...
ALTAY - ANTALYASPOR 11'LER:
Altay: Mateusz, Özgür, Murat, İbrahim, Cebrail, Thaciano, Zeki, Rodriguez, Pinares, Bamba, Rayan
Antalyaspor: Boffin, Naldo, Haji, Güray, Kudriashov, Fernando, Ndao, Sinan, Adriano, Bünyamin, Hakan
⚽ALTAY ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Altay Antalyaspor karşılaşması 2 Nisan Cumartesi saat 16.00'da başladı.
⚽ALTAY ANTALYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Altay Antalyaspor arasındaki mücadele Bein Sports 2 kanalında canlı yayınlanıyor.