Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Giresunspor ile Sivasspor Çotanak Spor Kompleksi'nde karşı karşıya geliyor. Arda Kardeşler'in düdük çaldığı maçın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...

GİRESUNSPOR - SİVASSPOR 11'LER:

GZT Giresunspor: Okan, Hayrullah, Diarra, Pérez, Aziz, Traoré, Flávio, Diabaté, Chiquinho, Muhammed, Umut

D. G. Sivasspor: Ali Şaşal, Erdoğan, Goutas, Caner, Uğur, Hakan, Ulvestad, Fajr, Kayode, Gradel, Yatabaré

⚽GİRESUNSPOR SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Giresunspor - Sivasspor karşılaşması bugün saat 13:30'da başladı.

⚽GİRESUNSPOR SİVASSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Giresunspor ile Sivasspor arasındaki mücadele Bein Sports 2 kanalından canlı yayınlanıyor.

Sivasspor, Süper Lig'de oynadığı 30 maçta 10 galibiyet, 10 beraberlik, 10 yenilgiyle 40 puan toplayarak 11. sırada yerini alırken; 35 puanla 10 galibiyet, 5 beraberlik ve 15 yenilgiyle 16. sırada bulunan Giresunspor ise Sivasspor karşısında galip gelerek düşme hattından uzaklaşmayı amaçlıyor.