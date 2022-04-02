GİRESUNSPOR SİVASSPOR MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK? | Giresunspor Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta?

Süper Lig'de 31. haftanın ilk karşılaşması Giresunspor Sivasspor maçıyla başlayacak. Giresunspor Sivasspor'u bugün kendi sahasında ağırlayacak. Futbolseverler, 'Giresunspor Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?' sorularının cevabını sorgulamaya devam ederken; Giresunspor Sivasspor maçını canlı izlemek isteyenler için maçın saati ve yayın bilgisine dair merak edilenler haberimizde...

Çotanak Spor Kompleksi'nde Giresunspor Sivasspor arasında gerçekleşecek mücadele, Süper Lig'in 31. haftasının ilk maçı olacak. Arda Kardeşler yönetiminde oynanacak maçın detayları ve 'Giresunspor Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta? Giresunspor Sivasspor hangi kanaldan canlı izlenir?' sorularının cevabı haberimizde...

⚽GİRESUNSPOR SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Giresunspor ile Sivasspor karşılaşması 2 Nisan Cumartesi, yani bugün saat 13:30'da oynanacak.

⚽GİRESUNSPOR SİVASSPOR MAÇI HANGİ KANALDA CANLI İZLENECEK?

Giresunspor ile Sivasspor arasındaki mücadele Bein Sports 2 kanalında canlı yayınlanacak ve izlemek isteyenler, maçı Bein Sports 2'de canlı izleyebilecek.

GİRESUNSPOR SİVASSPOR MAÇI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN BURAYA TIKLAYIN

⚽GİRESUNSPOR - SİVASSPOR KARŞILAMASI ÖNCESİ SON DURUM

Sivasspor, Süper Lig'de oynadığı 30 maçta 10 galibiyet, 10 beraberlik, 10 yenilgiyle 40 puan toplayarak 11. sırada yerini alırken; 35 puanla 10 galibiyet, 5 beraberlik ve 15 yenilgiyle 16. sırada bulunan Giresunspor ise Sivasspor karşısında galip gelerek düşme hattından uzaklaşmayı amaçlıyor.

Milli araya üst üste iki galibiyetle giren Sivasspor'da sakatlıkları bulunan Leke James, Samba Camara, Moussa Konate, Koray Altınay ve Ziya Erdal, bu karşılaşmada forma giyemeyecek.

Giresunspor'da sakatlıkları bulunan Zeki Yavru, Arda Kılıç ve sakatlıktan çıkarak bireysel çalışmalara başlayan Erol Can Akdağ ise karşılaşmada yer almayacak.